Football (D2 ACFF) - Lucas Alfieri: "Un bilan positif et des ambitions réelles"

Dressant le bilan de la saison écoulée, le dernier rempart des Stockalis constatait. "Je pense qu’on peut parler d’un bilan positif. On ne savait pas trop où on allait en début de saison et l’entame de la compétition n’a pas été bonne. Ensuite, on a réalisé une belle série qui nous a permis de remonter au classement. On s’est toujours maintenu ente la sixième et la septième place. On aurait sans doute pu faire un peu mieux si on s’était montré plus réaliste devant les buts adverses mais le maintien a été assuré aisément. On a passé une bonne saison avec le nouveau coach qui a une approche très pro de son métier. Il a des principes auxquels il tient comme le pressing et le fait de repartir en construisant de l’arrière. De plus, j’estime que nous avons été au top physiquement durant toute la saison."

Interrogé quelques minutes plus tôt, Manu Valoir n’avait pas caché certaines craintes pour le futur. Lucas Alfieri semblait, pour sa part, moins préoccupé. "Avec la nouvelle réforme, je comprends que la direction fasse bien ses calculs sans faire de folies, argumentait-il. Moi, je suis bien dans ce club et je me suis engagé à y rester. Je crois qu’on a conservé une bonne ossature mais il faudrait, c’est sûr, trois ou quatre bons joueurs pour tenir la route et, qui sait, avoir un rôle en vue à jouer. J’ai évidemment quelques regrets quand je vois plusieurs bons joueurs qui s’en vont. Mais je les comprends et c’est tout à leur honneur d’avoir de l’ambition de viser plus haut. Je n’oublie pas non plus que la saison précédente, nous avions dû lutter jusqu’au dernier match pour assurer notre maintien et cela, je n’ai pas du tout envie de le revivre. J’espère que les dirigeants non plus !"