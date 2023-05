Football (D2 ACFF) - Guillaume Legros: "Hamoir, quelle famille !"

Dans les travées du stade, de nombreux anciens joueurs avaient tenu à rehausser cet événement de leur présence. Les Ochendzan, Papalino, Gdowski, Dome, Dessart, Beckers, Huet, Foguenne et Thirion pour n’en citer que quelques-uns s’étaient joints au grand frère Jean-Sébastien Legros et l’après match n’a donc pas manqué d’anecdotes croustillantes d’autant plus que plusieurs journalistes ayant côtoyé Giggs étaient aussi de la partie. Très ému, le goléador, qui va sur ses 41 ans, faisait le point sur son épopée sur nos terres hutoises, lui qui a joué à Hamoir et à Stockay. "J e retiendrais de Hamoir cette montée au tour final avec un parcours exemplaire et bien entendu l’esprit de groupe qui régnait dans ce club avec l’entente entre joueurs. Je pense que j’ai été servi à ce niveau-là entouré d’amis où on formait vraiment une famille et cela se ressentait sur le terrain parce que les deux années qui ont suivi dans l’ancienne D3 avec les clubs néerlandophones, on a vraiment fait des super matchs et des super résultats. Cette aventure de trois années a été très riche en amitiés et en partages humains."

Le frère de Jean-Sébastien n’oublie pas son passage à Stockay et explique sa vision de la mentalité hutoise. "J’ai côtoyé, dans les deux clubs, des gens simples qui ne se prennent pas trop la tête et qui font les choses avec beaucoup de sérieux. Sans oublier leur façon de mettre au centre des projets un bel esprit de groupe ".

En l’année prochaine, on risque bien de revoir Guillaume Legros en bordure du Néblon vu qu’il va intégrer le staff de Christophe Kinet et de la future équipe issue de la fusion entre Dison et le C. S Verviers.