Doryan Gilsoul : "Rester à Verlaine ? Oui, mais..."

Le médian ne veut d’ailleurs retenir que le positif. "Je n’ai pas toujours été d’accord avec Marc mais il m’a appris tellement de choses sur le plan footballistique. Et puis, son côté humain est extraordinaire, poursuit Doryan Gilsoul qui a prolongé chez les Taureaux le 17 avril dernier. Quand j’ai prolongé, c’était pour être avec lui et l’ensemble du staff hormis Amaury Riga qui partait. Les dirigeants ne m’ont jamais dit que Marc ne serait pas prolongé. J’ai été très surpris de sa non-reconduction. Si je compte rester? Pour le moment, oui mais à certaines conditions. Je travaille et je m’en fiche de passer semi-professionnel. J’adore Verlaine, qui est un superbe club et avec des gens géniaux, mais je n’ai pas envie de me retrouver sur le banc parce que je loupe, une fois, un entraînement à cause du boulot. On me dit que le club ne veut pas transférer des gros joueurs mais j’ai quelques doutes. Je suis très bien à Verlaine mais je me pose quand même plusieurs questions."