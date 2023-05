Cyclisme: Première victoire de Bernard chez les élites

Il avait déjà gagné, sur la piste, dans la catégorie des élites et espoirs, dans laquelle il évolue depuis le début de l’année 2022. Mais pas encore sur la route. C’est désormais chose faite: Thibaut Bernard s’est imposé ce dimanche à Walhain-Saint-Paul, une épreuve qui réunissait un peloton de soixante-trois coureurs. Le cycliste de la formation continentale Bingoal-Wallonie Bruxelles Development Team a devancé, dans la dernière ligne droite, Nathan Copus, l’Allemand Max Valtey et le Luxembourgeois Ken Conter. "N ous sommes partis à vingt en échappée après une heure de course, explique-t-il. Et je règle le sprint du groupe."