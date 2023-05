Futsal: incapables de marquer, les Flémallois sont éliminés des play-off

Tout avait pourtant très bien commencé pour les locaux. Après quelques minutes, Cossalter place les siens aux commandes. S’en suit une période de nette domination flémalloise sans pour autant que les joueurs de Vincent Creppe ne parviennent à doubler la mise. "On loupe plusieurs fois le 2-0 et on finit par se découvrir et encaisser. Pire, en fin de période, on ne joue pas très bien le coup sur une rentrée en touche et on se retrouve menés 1-2" pestait l’entraîneur.

Au retour des vestiaires, tout est donc à refaire pour Ribeaucourt et consorts. Après un nouveau but adverse, les Flémallois connaissent un véritable moment fort. Mais, mis à part un but sur penalty, ils se montrent trop peu réalistes. "Deux fois le but est totalement vide et on parvient à tirer à côté. Ce n’est pas comme si un gardien pouvait souffler sur le ballon à distance pour détourner sa trajectoire" ironisait, non sans amertume, Creppe.

La chance des visités est passée et ils ne reviendront jamais dans cette rencontre. Malgré leur force de frappe offensive, les Flémallois auront manqué de réalisme dans le cercle adverse. "Nous ne pouvons nous en vouloir qu’à nous-même. Je suis vraiment déçu car certains joueurs n’ont pas répondu présents. Les regrets seront éternels, lâchait le mentor liégeois avant de quelque peu positiver. Sportivement, nous pouvons être contents de notre saison. La Coupe nous laissera quelques regrets. Mais c’est une belle saison. Dommage que certains éléments externes à l’actualité sportive aient contrarié nos plans de fin de saison. Sans cet accident dans notre hall, nous aurions pu avoir davantage de rentrées financières pour notre club." Reste donc aux Flémallois à s’offrir au minimum une aussi belle saison l’année prochaine.

FLÉMALLE: Creppe, Hoven, Cagnoni, Piccoli, Pousset, Ribeaucourt, Cossalter (1), Meunier (1).