Football (P4B - tour final): Marchin est tombé dans le piège d’Oneux

Oneux a l’ascendant psychologique et cela se ressent fortement sur le terrain. En effet, Marchin fait preuve de beaucoup d’imprécisions et est souvent deuxième au ballon depuis le début de la rencontre. Les hommes de Jean-François Nossin ne parviennent pas à développer leur jeu, privilégiant des ballons aériens qui ne leur réussissent pas. L’équipe visiteuse, quant à elle, profite de chacune de ses incursions dans le camp adverse. À la 21e minute, Léonard vient alourdir le score d’une reprise sur une retombée de ballon. 0-2. Durant la fin de la première mi-temps, Marchin va gaspiller de bons ballons de goal via coups francs et corners.

Au retour des vestiaires, et deux changements offensifs dans le camp Marchinois, il est clair que l’équipe à domicile veut aller chercher quelque chose. Marchin se fait cependant peur lorsqu’un but de Léonard, qui aurait pu réaliser son triplé, se voit annulé pour hors-jeu. À la 53e minute, Vincent Richet voit sa frappe lourde s’écraser sur la transversale. Quelques secondes plus tard, c’est Balthazart qui rate son un contre un devant Breton. Oneux ne touche pratiquement plus de ballons et ne traverse plus la ligne médiane du terrain, la plupart des joueurs se trouvant en défense pour tenir le score. Une lueur d’espoir renaît dans le camp de Marchin lorsque le capitaine Corentin Bechet vient inscrire un goal de la tête à la 79e minute. Malgré une domination en deuxième mi-temps, Marchin ne parvient pas à revenir au score et s’incline sur le score de 1-2.

Arbitre : Mohamed Salah

Cartes jaunes: Balthazart, Remy, Haxhe, Baillet, Reclaire,

Buts : Léonard (0-1 sur pen, 3e ; 0-2, 21e), Bechet (1-2, 79e)

MARCHIN : Kelleter, Preud’Homme (46e Éclaire), Delvaux (30e Rumatowski), Tournoy, Tozzi (46e Gielen), Thyssen, Bechet, Daubée, Richet, Del Conte, Balthazart (63e Baillet)

ONEUX : Breton, Remy, Saur, Clajot, Schmidt (55e M. Haxhe), Franco (90e Jacquet), O. Haxhe, Gillis, De Becker, Randaxhe, Léonard.