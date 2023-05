Football (P2 - tour final): Momalle se rapproche fortement de la P1

Dès l’entame de match, on sent que les Momallois sont appliqués. Bien placés sur la pelouse, ils se trouvent facilement et combinent bien. De leur côté, les Ferrusiens adoptent une stratégie plus attentiste, en espérant récupérer le cuir pour repartir en contre au plus vite. Momalle profite ainsi des espaces pour s’installer tranquillement. Cependant, premier coup dur après trois minutes de jeu. Dans un contact, Arnaud Louis se blesse et doit déjà quitter le terrain. Mais les Jaune et Noir restent les plus entreprenants. Suite à un centre de Doverin, Hotton tire au but. Le ballon est repoussé dans les pieds de Sanna qui ne manque pas l’occasion de tromper Tedika (1-0). Du coup, Ferrières va un peu plus presser. Mais le tir de Bourard n’inquiète pas vraiment Dequinze, tandis que celui de Bruylandts passe à côté du but.

Après la pause, pas de réel changement dans les intentions, même si l’intensité a baissé d’un cran. Ce sont malgré tout les Momallois qui se créent les plus belles opportunités, même si les envois de Ribeaucourt et Hotton ne sont pas cadrés. À vingt minutes du terme, Ribeaucourt a le ballon du 2-0 au bout du pied, seul face à Tedika. Mais le dernier rempart ferrusien sort magnifiquement et s’interpose.

C’est finalement Sanna qui doublera la mise à quelques encablures du coup de sifflet final. L’attaquant arme un tir lointain, à ras de terre. Le ballon fuse et termine sa course dans les filets (2-0). Tout Momalle exulte et poursuit sa course vers l’élite provinciale. C’est donc raté pour Ferrières qui termine sa belle saison sur ce match frustrant. L’objectif était la montée. Il faudra retenter sa chance l’an prochain. Ce sera sans Philippe Caserini qui s’en va à Rochefort et dont c’était la dernière rencontre à la tête des Ferrusiens.

Arbitre : Hicham Dridelli

Cartes jaunes: Rovny T., Hotton

Buts : Sanna (1-0 et 2-0, 17e et 83e)

MOMALLE : Dequinze, Pohl, Streel, Doverin (88e Babitz), Mathelot, Louis (5e Rovny T.), Rovny N., Hotton (90e Nguiamba), Knuts (81e Vanstechelman), Ribeaucourt, Sanna

FERRIERES : Tedika, Pirnay (83e Delvenne), Soumahoro, Rafiki, Saccio, Sarr, Diouf (53e Rasquin), Bourard, Wilkin (65e Jurdan), Bruylandts, Ben Saïda.