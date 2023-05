Football (P1 – tour final): Samir Bouhriss est revenu un jour plus tôt de Turquie pour aider Geer

À chaque semaine son scénario particulier. Ainsi, alors qu’ Amay avait rapatrié Sven Lallemand de Grèce la semaine dernière, avec succès, Geer en a fait de même ce dimanche en faisant revenir Samir Bouhriss de Turquie, où il était en vacances avec Sofiane Boumediene. "Je suis rentré en Belgique à midi, rigole celui qui a été au four et au moulin pendant nonante minutes. Là-bas, je me suis entretenu quand même, je suis allé courir mais ce n’est pas pareil en ratant un entraînement. Après, le plus important est là, on a gagné. Avec l’expérience que j’ai, je n’avais pas de crainte, tout le monde a fait le travail, c’est parfait. J’ai bien fait de partir (rires)."