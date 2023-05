Football - P1 (tour final): Geer écrit une nouvelle ligne de son histoire de rêve

De quoi booster leurs protégés qui, bien disposés dans le 3-4-3 bien huilé, imposent leur rythme d’entrée et se procurent deux opportunités après moins de soixante secondes. Cwynar sauve d’ailleurs une première fois sur sa ligne avant que Messina n’envoie sa demi-volée sur la transversale de Racz. Le ton est donné et les Geerois sont bien décidés à prendre les devants le plus rapidement possible. Trois minutes plus tard à peine, c’est au tour de Henquet de faire passer un frisson dans le stade mais sa frappe enroulée ne trouve que le haut de la latte.

L’orage passé, Hannut tente de mettre le nez à la fenêtre mais le dispositif geerois empêche les hommes de Marco Crotteux de trouver Cossalter et Henrot, esseulés sur leur île devant. Il faut attendre le quart d’heure pour voir Geuns alerter Aerts avant que la réplique de Messina ne soit annihilée par Racz.

Et alors que le match se fait un peu moins passionnant, une percée de Docquier arrive à Philippe sur le flanc droit dont le centre tendu trouve Cokgezen, seul au deuxième poteau, qui conclut en tacle (1-0). Geer est sur du velours et, à ce moment-là, on ne voit pas très bien comme Hannut va pouvoir revenir d’autant que les visiteurs rejoignent les vestiaires sans s’être montrés dangereux.

La seconde période reprend sur le même rythme et Philippe alerte son futur coéquipier Racz quasiment d’entrée. Peu avant l’heure de jeu, les Verts changent leurs batteries avec les entrées de Crotteux et Formica en lieu et place de Drèze et Ouchan, de quoi faire monter le bloc d’un cran ou deux. Mais Geer est trop bien organisé et le trio Grosdent-Georges-Fadda muselle parfaitement Henrot et Cossalter.

Ce sont même les hommes de Nicolas Henkinet qui vont se procurer la plus belle opportunité du second acte avec ce face-à-face remporté par Racz, à qui on ne peut rien reprocher, devant Docquier. Et au terme de dernières minutes parfaitement gérées (sans mauvais jeu de mot), les Geerois pouvaient laisser éclater leur joie. Leur parcours se poursuit et ils trouveront, dimanche prochaine, sur celui-ci Flénu, le représentant hennuyer de cet interséries. Et si le rêve se prolongeait encore un peu ?

Arbitre: Grégory Mager, assisté de Clauden Clermont et Davide Ricatto.

Cartes jaunes: Bouhriss, Dreze, Cokgezen, Javaux, Père, Vervoort, Crotteux.

Carte rouge: Vervoort (90e +4, 2e jaune).

But: Cokgezen (1-0, 28e).

GEER: Aerts, Grosdent, Georges, Fadda, Philippe (90e +3 Coulon), Bouhriss, Vigil Bajo, Henquet (90e +1 Vervoort), Cokgezen (74e Bekaert), Messina (86e Delvaux), Docquier.

HANNUT: Racz, Drèze (55e Crotteux), Javaux, Cwynar, Ouchan (55, Lo Presti, Adrovic, Geuns, Père (87e Leloux), N.Henrot, Cossalter.