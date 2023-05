Football: Faimes B bat Limont et remporte, pour la première fois, le tour final en P4A

Auteurs d’un excellent début de partie, les visiteurs mènent rapidement au score grâce à un but de Pierre Bernard, idéalement servi par François. Ce même François doublera la mise sur coup franc. "A ce moment-là, je me suis dit que ce serait compliqué", avoue André Brugmans.

Le coach faimois va pourtant très vite retrouver le sourire car, à la 37e, Rihon réduit sur un coup franc dont il a le secret. Les supporters des Étoilés, présents en nombre pour l’occasion, sont déchaînés. On se dit alors que la partie est loin d’être terminée.

Si bien qu’après la pause, les locaux égalisent via Jordan Sacré sur sa toute première touche de balle. Revigorés, les Etoilés vont déchanter peu après l’heure de jeu quand Struys redonne l’avantage aux siens (2-3). Moins de 120 secondes plus tard, Halleux profite d’un cafouillage dans l’arrière-garde limontoise pour égaliser (3-3). De la folie rue Cortil Jonet! En fin de match, les Limontois touchent par deux fois le poteau. Les deux équipes filent en prolongations. Des prolongations qui tournent rapidement en faveur de Faimes B. À la 99e, Hauteclair permet aux locaux de mener pour la première fois au score. L’attaquant trompe Antoine Lebrun d’une superbe frappe pour porter le score à 4-3. C’est la douche froide pour Limont, qui devra même évoluer à dix en fin de rencontre à la suite d’une deuxième carte jaune adressée à François Bernard. Dans la foulée, Sacré inscrit, sur penalty, son deuxième but de la rencontre. Faimes B file donc, pour la première fois de son histoire, en interséries.

Ce sera sur la pelouse de Flémalle B, jeudi prochain. Pour Limont, c’est un nouveau coup dur après avoir loupé la montée, il y a un an, face à Haneffe.

Arbitre : Pascal Dewandre.

Carte rouge : F. Bernard (110e).

Cartes jaunes : D. Lebrun, Bisqueret.

Buts : P. Bernard (0-1, 7e), A. François (0-2, 29e), Rihon (1-2, 37e), Sacré (2-2, 52e), Struys (2-3, 65e), T. Halleux (3-3, 67e), Hauteclair (4-3, 99e), Sacré (5-3, 116e).

FAIMES B : Bada Vinchent, Grossman, Brugmans, Libens (53e Sacre), Rihon (73e Laruelle), Jaques (100e Macorig), Halleux (115e Mahaux), Massart, Hauteclair.

LIMONT : A. Lebrun, F. Bernard, G. Dengis, Struys, P. Bernard (98e Lemaire), D. Lebrun, Ebhodaghe (70e Renson), Demoulling (77e Bisqueret), S. Dengis (77e Reuchamps), A. François, Crochet.