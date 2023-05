Football - D2 ACFF: Warnant passe à côté de son ultime sortie

Des Rebecquois en mode mitraillette qui ont frappé deux fois au but en première période pour autant de ballons logés dans les filets d’Olivier. D’abord grâce à Henri d’un tir splendide des 30 mètres en pleine lucarne peu avant le quart d’heure puis, trois minutes plus tard, via un Lufimbu bien servi par Contino. En face, les Liégeois n’ont pas inquiété outre mesure Vandermeulen.

La première tentative cadrée des visiteurs intervient d’ailleurs à la 47e grâce à cette reprise de Ganiji et ce sera la seule véritable opportunité d’un Warnant qui se sera montré incapable de mettre à mal l’arrière-garde rebecquoise. Des visités qui se créeront finalement les plus belles occasions de cette seconde période via une frappe de Henri sur le poteau et des envois cadrés de Depotbecker et de Bailly pour une victoire amplement méritée. "J’avais demandé aux gars d’être appliqués, concentrés et de ne pas se soucier de ce qui se passait à Binche. Nous n’avons quasiment rien laissé à cette équipe de Warnant et l’addition aurait même pu être encore plus lourde. On termine finalement la saison de la plus belle des manières même si on peut tout de même avoir des regrets par rapport à quelques points bêtement perdus et à une certaine forme d’inconstance qui fait que nous finissions à cette place au classement", analysait le T1 Dimitri Leurquin.

Arbitre: Kévin Lobet

Cartes jaunes: Da Silva Camargo, Henri, Ganiji, Mavuba Moises, De Greef, Timmermans, Cordaro

Buts: Henri (1-0, 17'), Lufimbu (2-0, 20')

REBECQ: Vandermeulen, Depotbecker, Cordaro, Henri, Contino (88' Lombardo), Shango Kandolo, Lufimbu, Da Silva Camargo, Mulumba Mugembe (75' Bailly), De Greef (86' Janssen), Bagayoko.

WARNANT: Olivier, Piette, Cavillot, Timmermans, Libert, Mavuba Moises (70' Miezal), Biatour (60' Mabanza Vancy), Ganiji (60' Biscotti), Aharrh-Gnama, Crespin (70' Dejoie), Fransolet.