Football (D2 ACFF): Waremme boit la tasse pour sa der en D2 ACFF

Les locaux ont donc seulement pu commencer leur échauffement à 14h35. "On a fait ce qu’on a pu avec pas mal de jeunes et des gars de la P2, commente Antoine Deflandre. On a montré des belles choses pendant dix minutes en seconde période, mais ce n’était pas assez pour faire la différence. A 1-5, tout le monde a baissé les bras et on s’est alors totalement laissé aller."

Fin de saison en mode mineur donc pour Waremme qui finit bel et bien à la dernière place de cette D2 ACFF.

Arbitre: Simon Simonville.

Cartes jaunes: Abbass, El Marabet, Makate Bokoya, Lemaire, Deflandre,

Buts: Makate Bokoya (0-1 6), Makate Bokoya (0-2 10), Makate Bokoya (0-3 13), Dichiara (1-3 18), Asri (1-4 30), Makate Bokoya (1-5 48), Asaidi (1-6 56), Kozlowski (1-7 87), M. Delph Rivera (1-8 89).

WAREMME: Vandevenne, Saint-Mard (58 Glorieux), Scalais, Degembe (68 Gauthier), Rihon, Anguilli, Deflandre, Étienne, Laruelle, Dichiara, Gueye (75 Desmedt).

UNION ST-GILLOISE: Fellous, Abbass, I. Delph Rivera (77 Pinheiro Pinto), Makate Bokoya (63 Lezi Kazambola Pemba), Asri, Kozlowski, Mendoza Rosende (22 El Marabet), Wunga, Lemaire, M. Delph Rivera, Asaida.