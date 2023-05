Football (D2 ACFF): Stockay achève sa saison en beauté

Délocalisée dans les installations du Standard sur les hauteurs du Sart Tilman, la partie n’a pas été soporifique mais n’a quand même rien eu de bien emballant. Si on dressait un résumé succinct et donc forcément laconique, on dirait que Seraing a dominé stérilement une rencontre bien maîtrisée par Stockay qui n’a jamais été réellement mis en difficulté sauf un peu en toute fin de rencontre quand les hommes de Norton De Matos sont revenus à 1-2.

Chronologiquement, après un début de rencontre équilibré, les protégés de Manu Valoir défloraient le score sur leur première réelle occasion. On allait atteindre le quart d’heure quand Rodrigues, souvent bien inspiré durant ce match, isolait parfaitement Ozer devant le jeune gardien sérésien qui ne pouvait rien pour contrer la frappe de l’attaquant. Quasiment dans la foulée, les Hesbygnons auraient déjà pu se mettre à l’abri mais Custinne manquait le contrôle qui lui aurait permis de doubler la mise.

Très peu sollicité jusqu’alors, Lucas Allfieri sortait un arrêt déterminant devant D’Asaro qui se présentait seul face à lui quelques minutes avant le repos.

La seconde période allait s’avérer une copie assez conforme de la première. Seraing semblait prendre les choses en mains mais, à l’heure de jeu, un beau mouvement collectif avec cinq joueurs de Stockay qui touchaient successivement le ballon permettait à Bouhlal de fusiller l’infortuné Gonay à bout portant. Nantis de ce double avantage, les Stockalis géraient tranquillement la fin de la rencontre jusqu’à ce que Di Crescenzo ne réduise le score à cinq minutes du terme donnant ainsi un soupçon de relent d’intérêt à la fin de la rencontre.

Arbitre : Anaïk Jacoby

Cartes jaunes: Renier, Kotchkarov, Rodrigues, Bunchkov

Buts : Ozer (0-1, 15e), Bouhlal (0-2, 60e), Di Crescenzo (1-2, 85e)

SERAING B: Gonay, Bah, Dembele, Solheid, Renier, Bunchukov (77e Lukebadio), Perrey, Di Crescenzo, Serwy, Katanga (46e Wiltord), D’Asaro

STOCKAY : Alfieri, Sternon, Libert, Kotchkarov, Ronvaux, Jurdan, Pannier, Bouhlal, Custinne (65e Maglio), Ozer (81e Alegre), Rodrigues (77e Eryilmaz).