Football (D2 ACFF): Dison matte Hamoir pour la der de la saison

À la 18e minute, les efforts disonais portent leurs fruits. Arnaud Godard sert Illiasse Errahmouni qui dévie le ballon de la tête pour ouvrir le score. "On avait à cœur de mettre de la rigueur aujourd’hui. On a abordé le match sérieusement parce que le championnat c’est du premier au dernier match", explique Christophe Kinet.

En seconde période, Dison redémarre en fanfare. Sur la remise en jeu les Rouge et Bleu entament un contre infernal qui s’achève dans les pieds de Guillaume Legros qui ne manque pas l’occasion de marquer le 340e but de sa carrière. Les Hamoiriens ne reviendront pas. À dix minutes du terme, une tête déviée de Guillaume Legros trouve Abdou Akdim qui alourdit la marque. 3-0, le Stade Disonais termine sa saison de la meilleure des façons.

" On n’a pas pris de but et on en a mis trois. On n’a pas concédé beaucoup d’occasions. On avait à cœur d’atteindre les cinquante points. Ça clôture une saison de très bonne facture", déclare le T1 disonais. Cap sur la saison prochaine pour ouvrir le chapitre du Stade Verviétois.

Arbitre: M. Desimpele

Buts: Errahmouni (1-0, 18e), Legros (2-0, 46e), Akdim (3-0, 82e)

Cartes jaunes: Masset (32e), Akdim (64e), Biersard (64e), Doneux (72e),

DISON: Rico-Garcia, Courail, Godard (85e, Flamur), Demarteau, Akdim, Palm, Mara, Leers, Legros (88e, Diaby), Manfredi, Errahmouni (82e, Manchigov).

HAMOIR: Rausin, Tietcheu, Dianda (56e, Impagnatello), Ceylan, Masset, Lahaque, Yilmaz, Cusumano, Doneux (75e, Macé), Biersard, Damblon (29e, Guilmi).