Football: Couthuin bat Vyle-Tharoul et retrouve la P2, cinq ans plus tard

Dans des conditions idéales pour la pratique du football et un public venu en nombre, les deux équipes vont longtemps se tenir tête. Mais peu avant la demi-heure, la première grosse offensive couthinoise va faire mouche. Un Delgombe des grands jours, au lendemain du mariage de sa sœur, ouvre le jeu pour Leduc, qui se fait faucher dans le rectangle. Von Buxhoeveden prend ses responsabilités et si Thewis dévie le cuir dans un premier temps, le futur joueur de Faimes est à la réception du rebond et lance parfaitement son équipe vers un succès certain.

Car du côté de Vyle-Tharoul, on joue avec son bonheur. Trois minutes après le but d’ouverture, Jean Coune loupe de peu l’égalisation et Pessotto voit sa tête toucher le poteau de Rigot. La chance des Condrusiens était passée. Au retour des vestiaires, Les Canaris vont rapidement faire le break. Delgombe tente sa chance, Thewis repousse la frappe dans les pieds de Von Buxhoeveden qui pousse la balle une deuxième fois dans les filets adverses. La rencontre semble définitivement pliée, d’autant qu’en l’espace de dix minutes, Bonanno loupe un penalty obtenu par Godelaine, Meiresonne se fait exclure pour une faute d’anti-jeu et le premier cité ci-dessus se fait à son tour exclure pour une très mauvaise réaction sur Delgombe.

Réduite à neuf, l’équipe de Pierre Genard est désorientée. Les Vylois abdiquent face à la force adverse et quand Von Buxhoeveden plante son triplé, la fête peut définitivement se lancer pour le club cher à Maurice Mattart. Chez les locaux, si la déception de louper une remontée est évidemment présente, cette belle saison ne doit surtout pas gâcher le reste. "Nous n’avons pas su provoquer la chance, Couthuin était plus prêt que nous pour la montée. Félicitation à eux pour ce résultat et cette montée, c’est à nous désormais de faire le travail dès la saison prochaine pour réaliser une aussi belle saison que celle que l’on vient de vivre" conclut un Pierre Genard auteur d’un superbe geste envers son homologue en fin de rencontre.

Arbitre: Jerome De Coune.

Cartes jaunes: Rigot, Perez, Leduc, Ciatto.

Cartes rouges: Meiresonne (62e deuxième jaune), Bonanno (68e directe).

Buts: Von Buxhoeveden (0-1, 27e, 0-2, 50e, 0-3, 87e).

VYLE-THAROUL: Thewis, Bertels (79e Masson), Dupont, Coune, Meiresonne, Bonanno, Maclot, Perez, Pessotto, Godelaine (60e Dykmans), Martin.

COUTHUIN: Rigot, Forêt, Colon, Grooters, Jans, Von Buxhoeveden, Mattart (46e Izzi), Delgombe (70e Herbillon), Pire, Leduc (76e Delannoy), Ciatto.