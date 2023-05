Basket-ball - Division 3: Comblain termine la saison avec brio

Puis, au fil des minutes, le rouleau compresseur rouge allait se mettre en place pour remettre l’église au milieu du village. Dans ce cadre, Princen et Matisse allaient offensivement mettre la main sur cette rencontre. Continuant à alimenter le marquoir avec une régularité impressionnante, les champions resserraient leur défense avant la pause pour prendre le contrôle (47-50). Le passage aux vestiaires permettait aux locaux de remettre leur jeu en place et le duel restait passionnant.

Les paniers recommençaient à pleuvoir des deux côtés du terrain avec un excellent niveau de jeu. Maintenant, une nouvelle fois, allant chercher dans la totalité de son effectif, Comblain trouvait les clés pour bien cadenasser les dernières minutes afin de conclure, avec envie, cette incroyable saison sur un magistral 25 sur 26.

Ayant prédit un revers en terres néerlandophones, le coach Humblet tenait encore à saluer son équipe. "Je suis extrêmement fier de mes gars qui ont été chercher cette victoire avec les tripes et beaucoup de sérieux contre un très bel adversaire. Ils ont prouvé qu’il était normal, et surtout de leur devoir, de gagner en jouant à fond dans des matchs sans enjeux. Une attitude de winner et non de loser. Je tiens aussi à souligner, comme Pepinster avant, la sportivité de Willebroek qui nous a offert un cadeau pour notre titre."

Meilleure attaque de la saison, meilleure défense, les champions ont survolé cette saison et peuvent maintenant partir en vacances le sentiment du devoir plus qu’accompli.

Deux moins de repos mais aussi de préparation individuelle avant de se lancer, pour la première fois de l’histoire du club, dans le défi de la Division 2…

QT : 28-24, 19-26 (47-50), 25-26 (72-76), 16-19.

COMBLAIN : Roland 12, Goémé 6, Collard 4, Princen 20, Rondoz 8, De Liamchine 0, Darmont 9, Matisse 21, L’hoest 9.