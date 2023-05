Basket-ball dames (Régionale 1 - Play-off): Huy a perdu le fil de la rencontre à Ciney

Une entrée en matière parfaite mais qui n’allait pas continuer. "Pourtant, le plan de match était clair et venait de montrer sa pertinence, nous confiait un Mike Dekeyser entre amertume et tristesse. Nous courrions, mettions de l’intensité et le jeu tournait naturellement pour nous. Puis, on a commencé à déjouer en marchant et en laissant Ciney s’installer dans un jeu en cinq contre cinq sur demi-terrain où elles excellent. "

En effet, les locales allaient avoir une terrible réaction, trouvant le chemin de l’anneau et des shoots ouverts alors que les Hutoises se mettaient à rater. Des paniers simples oubliés, des shoots à côté et les premiers lancers ratés, Huy ne mettait plus que quatre unités lors des neuf minutes et se faisait remonter. Tout était donc à refaire à la pause (26-25) et les attaques étaient de plus en plus compliquées alors que les locales continuaient sur leur lancée dès la sortie des vestiaires. Si Ronveaux y allait de cinq points consécutifs alors que Crelot rentrait son seul panier à distance de la partie, l’Union ne trouvait plus les clés pour ralentir des locales claquant 21 points dans un troisième quart de très haut vol.

Malheureusement, pas moyen de recoller au score pour refaire changer la dynamique. "On a recommencé à courir pour revenir au score mais on a fait trop d’erreurs. La défense a tenu le coup avec seulement 57 points encaissés. C’est devant que l’on a déjoué. Quatre sur quatorze aux lancers et une perte de balle alors que l’on vient de voler un ballon décisif qui pouvait nous permettre de passer devant à 25 secondes de la fin, certains ne retiendront que cela mais, c’est avant, en oubliant les consignes, que nous avons perdu cette rencontre."

Pour encore rêver du titre (honorifique), les Mosanes doivent donc arracher la belle, mercredi, à domicile. Tous en Noir et Jaune pour venir les soutenir à l’occasion de leur dernière rencontre de la saison dans leur salle. 20h30 pour le début du match.

QT : 8-18, 18-7 (26-25), 21-16 (47-41), 10-11.

HUY : Ronveaux 9, Crelot 5, Dekeyser 0, A Marteau 11, L Marteau 0, de Carvalho 0, Baggio 10, Bastin 17, Renard 0.