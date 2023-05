Marc Segatto va coacher Verlaine pour la dernière fois après 11 ans ce dimanche 14 mai 2023 : "J'ai chialé comme un gamin"

Un entraîneur toujours fortement marqué par les derniers jours et qui disputera, après onze saisons, son ultime rencontre sur le banc des Taureaux avec ce long déplacement à Binche. "Il est encore trop tôt pour divulguer les vraies raisons de mon éviction, je le ferai la semaine prochaine quand tout sera un peu plus calme, dit-il. Tout ce que je peux vous dire, c’est que je suis déçu. Des gens qui étaient soi-disant des amis m’ont trahi. Il y a quelques années, j’aurais sans doute dit des conneries. Moi, je veux surtout rester digne dans cette situation."

"J’ai chialié comme un gamin"

Marc Segatto en a gros sur la patate. Et l’émotion risque d’être palpable dimanche en fin d’après-midi.

"J’aurais aimé que tous les joueurs de mon noyau soient présents mais ce ne sera malheureusement pas le cas, vu ce long déplacement. Je vais pleurer à la fin du match, c’est une certitude. Ça va être très dur après autant d’années, confie le Saint-Georgien qui a reçu de nombreuses marques de soutien. J’ai chialé comme un gamin en lisant certains messages. J’en ai reçu de tous les côtés et je me dis que les gens ne sont pas dupes de la situation. En attendant, je vais quitter Verlaine avec le sentiment du devoir accompli. Je pars avec fierté, tout le monde ne peut pas en dire autant. Même à mon âge, j’apprends encore. Si on me le permet, j’espère organiser quelque chose de beau avec l’ensemble de mon staff et des joueurs la semaine prochaine."

L’occasion de tirer un trait sur onze saisons dans un club qu’il aura fait grimper de la P2 à la D2 ACFF.

Arbitre : Leandro Ledda, assisté de Christopher Pottier et Cédric Beckers.

VERLAINE : Debra et Dengis sont suspendus, alors que Reciputi et Van Hove sont toujours blessés.