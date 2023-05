Football (P4A, tour final): Faimes B-Limont, une vraie opposition de styles

En championnat, Limont avait pris la mesure des Étoilés, le 20 novembre dernier, au terme d’une partie très tendue. "Mais ce sera différent ce dimanche. On joue sur un grand terrain et on a pris de la bouteille, explique André Brugmans. À nous d’assumer nos ambitions. Le but, c’est d’aller en P3. Et pour ce faire, on doit se montrer plus solide que d’habitude. La clé du match, ce sera la combativité." Mais aussi la présence d’Amaury Hauteclair. "Il apporte énormément au groupe. De par sa présence, il rassure tout le monde devant et amène toute son expérience", poursuit le coach.

De l’expérience, c’est justement ce qui fait la force des Limontois. Eux qui en ont déjà joué des dizaines, des tours finaux. "Ce serait vraiment dommage de louper la montée si proche du but. On sera attendu par nos adversaires, assure Damien Lebrun. Ce sera également une rencontre très particulière pour François Bernard, qui va devenir papa, et qui mettra un terme à sa carrière cette saison. On veut lui offrir cette montée."

Limont devra en tout cas évoluer sans son coach, David Jeunehomme, parti disputer un tournoi international de football avec des policiers belges. "Son absence sera évidemment préjudiciable, déplore Damien Lebrun. Cependant, on a assez d’expérience pour se gérer. On se connaît tous sur le bout des doigts et nous n’avons pas peur de nous dire les choses en face. On va faire comme s’il était là."

Il n’empêche que ce derby hesbignon s’annonce passionnant à plus d’un titre, d’autant que le public devrait répondre, une fois de plus, présent. Battus la saison dernière lors de finale du tour final en séries A et C, Faimes B et Limont ont l’occasion de se racheter. "On a une petite revanche à prendre par rapport à la saison dernière car cela n’avait pas tourné en notre faveur. Ici, même si c’est en déplacement, on a toutes les cartes en mains pour atteindre notre objectif", ponctue Damien Lebrun.

Arbitre : Pascal Dewandre.

FAIMES B : Lombaerts est blessé, tandis que G. Vinchent est très incertain. Le reste du noyau est disponible.

LIMONT : Lapaix et D. Lebrun sont incertains. Le reste du noyau est disponible.