Football - P3A: Qui de Vyle-Tharoul ou de Couthuin retrouvera la P2 ?

C’est probablement la rencontre la plus excitante de toute la saison: la "finale" des barrages en vue de la montée. Face-à-face, Vyle-Tharoul et Couthuin. Vainqueurs respectivement de Strée et Oleye, les deux équipes sont à 90, voire 120 minutes, d’une montée en deuxième provinciale. Et impossible de sortir une équipe du lot même si Couthuin peut partir avec une très légère longueur d’avance puisqu’il reste sur une victoire contre Vyle-Tharoul. Et tiens, coïncidence, quelle était justement la première rencontre de championnat du groupe de Stéphane De Munck cette saison ? Un certain Vyle-Couthuin. "C’est vrai que la coïncidence est plutôt amusante, sourit le T1 des Canaris. Je suis dans la même philosophie que contre Oleye. On sait que sur un tour final, tout peut arriver, regardez ce but un peu chanceux de nos adversaires contre Strée en fin de rencontre. Nous sommes très concentrés, on est bien conscient que c’est un match important face à une équipe qui a des ressources et de la qualité dans son effectif. "