Football (P2A-tour final) - Kevin Ribeaucourt et Jack Tedika avant Momalle - Ferrières: "C'est du 50/50"

Ce choc, qui aura pour cadre le stade momallois, opposera deux grosses cylindrées de la P2A qui ont pour points communs de ne jamais avoir caché leur ambition de rejoindre l’élite provinciale et d’être dans une forme optimale. Au jeu des pronostics, on est donc bien en peine de désigner un favori. Les statistiques, elles, plaident en faveur de Momalle, auteur d’un 4 sur 6 en championnat. "Mais ce furent deux rencontres très serrées comme les scores (NDLR: 1-0 et 1-1) l'attestent, rappellent Kevin Ribeaucourt qui ne voit pas un autre scénario dimanche. Ce sont deux équipes en forme qui vont s’affronter. Deux adversaires très solides dans tous les compartiments du jeu et particulièrement défensivement. Chacun sort d’une belle victoire et est en confiance. Dans ce contexte, aucun favori ne se dégage."

Le son de cloche est identique dans le chef de Jack Tedika qui fut, jadis, à Solières en D2, coéquipier de l’attaquant momallois. "Les deux équipes se connaissent très bien et sont très proches l’une de l’autre. Pour moi, c’est du 50/50. Et je ne pense pas que jouer en déplacement soit de nature à nous désavantager. La mentalité que nous a inculquée Casé nous permet d’affronter toute adversité. Même s’il y a 800 supporters de Momalle dans la tribune, on fera face et on visera le résultat, peu importe la manière."

Kevin Ribeaucourt embraye. "Ce sera l’équipe qui sera la plus forte mentalement et physiquement, qui restera lucide en toutes circonstances, et qui tirera le meilleur profit des moments faibles de l’adversaire qui l’emportera. Nous allons tout donner pour être cette équipe-là", ponctue l’attaquant qui culmine à trente buts en phase régulière et qui sera un des gros atouts de son équipe lors de cette joute capitale.

Face à lui, si Jack Tedika parvient à garder ses filets inviolés, Ferrières aura parcouru une grande partie du chemin vers la qualification. "C’est ce que nous ambitionnons si nous voulons conserver nos chances de rencontrer l’objectif du club", termine le gardien ferrusien.

Arbitre: Hicham Dridelli, assisté de Bonaventure Kagné et Christopher Gatet.

MOMALLE: Dequinze, Presti, N.Rovny, Pohl, Streel, Babitz, Mathelot, Doverin, Louis, Hotton, Sanna, Nguiamba, Ventrice, Knuts, T.Rovny, Vanstechelman, Ribeaucourt, Nawezi (?).

FERRIERES: Tedika, Halin, Saccio, Rafiki, Bourard, Ben-Saïda, Sarr, Wilkin, Diouf, Bruylandts, Rasquin, Soumahoro, Toussaint, Pirnay, Delvenne, Ferron, Jurdan.