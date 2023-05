n Geer – Hannut au tour final ? Ce serait chouette que ça n’arrive pas. " Dans nos colonnes, fin mars, après un déplacement à Geer, Anthony Racz, le portier de Hannut qui évoluera dans l’autre camp la saison prochaine, redoutait un affrontement entre ses couleurs actuelles et celles qu’il portera la saison prochaine. Et pourtant, la prophétie se réalisera ce dimanche pour un derby hesbignon qui sent la poudre.

Il est vrai que les liens sont nombreux entre les deux équipes. En plus de Racz, Père et Pasteels (qui ne joue plus) fileront à Geer l’an prochain. Drèze, de son côté, a passé de nombreuses années chez les Bleus alors que Bekaert (père et fils), Coulon et Fadda sont des ex-Hannutois. Bref, une véritable toile d’araignée !

Mais ne comptez pas sur Anthony Racz pour faire un cadeau à ses futurs coéquipiers, loin de là. "Mon état d’esprit ? J’ai toujours envie de gagner, c’est tout. Je suis certes un peu partagé mais je reste à Hannut jusqu’en fin de saison, cela ne changera pas le fait que je joue pour gagner, insiste celui qui a fêté son anniversaire mercredi. Quand j’ai appris que les deux équipes allaient s’affronter, cela m’a fait sourire. J’en ai parlé avec certaines personnes des deux côtés et tout le monde a confiance en moi. Les transferts se font tôt, c’est comme ça en football. "

Et même si cette rencontre pourrait bien orienter le futur de l’une des deux formations, Anthony Racz prend les choses avec philosophie. "Je dois simplement faire mon match sans penser que je serai à Geer la saison prochaine. Et ce sera un match agréable, avec du monde et de l’ambiance. Je ne suis pas stressé, non. Nous ne sommes pas en Division 1, confie le dernier rempart des Verts, décisif la semaine dernière lors de la séance de tirs au but. Je préférerais qu’on n’en arrive pas là cette fois-ci (rires). Mais c’est le jeu et s’il faut arrêter l’envoi décisif, je le ferai. Après, il y a une autre manière de se départager que lors d’une loterie. "

Dans les cages d’en face, Kevin Aerts s’est, lui aussi, montré décisif face à Malmedy la semaine dernière en repoussant… un penalty durant le temps réglementaire. De quoi le mettre en confiance. "Pas forcément, rétorque-t-il. Car un match n’est pas l’autre. En tout cas, lors de cette victoire à Malmedy, on a enfin retrouvé une équipe comme celle qui était la nôtre durant la première tranche. Tout le monde a travaillé dans le même sens. Notre saison est d’ores et déjà réussie, maintenant ce n’est que du bonus. Nous n’avons vraiment aucune pression."

De la pression, il risque sans doute d’y en avoir à la buvette tant cet affrontement semble attendu dans toute la Hesbaye. De quoi garnir comme il se doit les travées du stade geerois. Pour ce qui s’annonce un bel après-midi de football !

Arbitre: Grégory Mager, assisté de Claude Clermont et Davide Ricatto.

GEER: Aerts, Georges, Bouhriss, Henquet, Grosdent, Messina, Bekaert, Cokgezen, Docquier, Philippe, Fadda, Vervoort, Coulon, Delvaux, Vigil Bajo.

HANNUT: Racz, Javaux, Geuns, Père, N.Henrot, Lo Presti, Ouchan, Cossalter, Adrovic, Cwynar, Drèze, Bucur, Leloux, Formica, Missé Missé, Crotteux, Njoya, Cleris.