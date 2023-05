Football - D2 ACFF: Un dernier devoir pour le champion warnantois

Comme de coutume, le club offrira le déplacement en car à ses supporters avant que tout le monde ne se retrouve dimanche soir pour un repas chez un sponsor. Après cela, ce sera l’arrêt complet pendant deux mois si ce n’est une nouvelle soirée festive au début du mois de juin. "Il n’y aura plus d’entraînement, je coupe tout, je les ai vus assez, rigole le coach warnantois. J’aurais aimé avoir mon groupe complet pour la saison prochaine histoire de partir en vacances l’esprit léger, mais nous avons encore cinq joueurs à trouver. Après, cela va faire du bien à tout le monde, il faut vraiment une coupure nette. "

Et pour ce dernier match, pas de question de déroger à la règle: tout le monde est repris et jouera un maximum. "Oui, un maximum de joueurs participera. C’est bien de changer un peu les choses et de ne pas tomber dans la routine, précise Stéphane Jaspart, qui se méfie de Rebecq. Cette équipe est bien revenue dans le parcours après un début de championnat compliqué. Ils ont bien inversé la tendance. Et puis, il y a quelques individualités assez intéressantes. Ce ne sera pas une partie de plaisir." Mais la barre symbolique des 75 points à la portée de mains des Warnantois. Alors, pourquoi ne pas l’atteindre ?

Arbitre: Kevin Lobet, assisté de Franck Tanko et David Dossogne.

WARNANT: Bizimana, Debefve, Piette, Cavillot, Biscotti, Timmermans, Mavuba, Ganiji, Aharrh, Mabanza, Fransolet, Dejoie, Scevenels, Libert, Biatour, Miezal, Crespin.