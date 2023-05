Football - D2 ACFF: Un déplacement à Seraing pas si particulier pour Stockay

Et même si le coach stockali a passé trois saisons chez les Métallos, ce déplacement ne l’émeut pas plus que cela, d’autant que la rencontre se disputera dans les installations de l’Académie Robert Louis-Dreyfus du voisin standardman. "Oui, je vais revoir certaines personnes et plusieurs anciens joueurs mais ce n’est pas si particulier. C’est surtout le cas pour plusieurs de mes joueurs, tempère Manu Valoir. C’est vraiment un match de fin de saison. Pas vraiment un amical mais il n’y a plus d’objectif. "

Le regard du mentor des Rouge et Noir est d’ores et déjà tourné vers le prochain exercice après une saison plus que réussie. "À l’heure actuelle, nous avons dix joueurs dans le noyau, c’est tout de même un peu inquiétant même si, l’année passée, à pareille époque, on n’en avait que trois. Mais il va falloir tester des joueurs avec, notamment, un amical face à Liège mardi soir ", précise Manu Valoir. Avec, sans doute, dans le lot, l’un ou l’autre futur Stockali.

Arbitre: Anaik Jacoby, assisté de Thomas Wiggers et Maria Étienne.

STOCKAY: Alfieri, Jurdan, Sternon, Libert, Kotchkarov, Maglio, Ronvaux, Pannier, Rodrigues, Bouhlal, Custinne, Ozer.

Niankou et Rayane sont suspendus. Nezer est blessé. Eryilmaz est en vacances.