Football - À 18 ans, Amaury Vandevenne va découvrir la D2 ACFF

À seulement 18 ans, le jeune gardien titulaire avec la P2 va s’installer entre les perches de son équipe première suite à l’absence de Florian Lemire. Et si le garçon garde bien la tête sur ses épaules, ce moment face à l’Union Saint-Gilles B restera à jamais gravé dans sa mémoire. "C’est certainement une belle fierté de voir qu’à 18 ans, je peux déjà découvrir la D2 ACFF, mais c’est avant tout une grosse surprise, souligne le portier. Je pensais vraiment que ma saison était finie. J’étais même impatient de débuter la suivante et on vient me trouver à l’entraînement pour me dire que je vais pouvoir jouer. C’est une cerise sur le gâteau."

En seulement une saison, le jeune gardien va donc passer des équipes de jeunes à une place en équipe première. Une superbe progression, mais Amaury Vandevenne tient tout de même à calmer les ardeurs. "Je suis évidemment heureux et je considère cela comme un gros bonus. Maintenant, je ne vais certainement pas commencer à dire que je joue ma place pour le futur, non. Ici, je suis présent car Florian (NDLR: Lemire) est en vacances, mais je ne dois surtout pas faire le prétentieux. Si on m’a donné quelques conseils ? Oui, on m’a dit de ne pas prendre de Pampers (rires). Je pense que comme tout le monde, je n’ai pas envie de passer à côté de mon match et de faire une éventuelle erreur pour ce qui sera mon premier match en Nationale. "

Mais à voir sa progression à son âge, on peut facilement imaginer que le fils de Roland Vandevenne ne vivra sans doute pas sa dernière rencontre en Nationale.

