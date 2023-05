Face à Dison, Hamoir veut confirmer sa bonne fin de saison en D2 ACFF

Une telle série ne date pas de si longtemps. Au début de championnat en réalité. À l’époque, les hommes de Raphaël Miceli avaient enchaîné carrément dix rencontres sans connaître la moindre défaite, avant de tomber face justement… à Dison, pour la 300e de leur coach. Il y aura donc une forme de revanche dans l’air au moment de débuter la partie. "Je ne dois pas oublier de rappeler cette information à mes joueurs, rigole d’ailleurs le T1 des Rats. Nous pouvons dépasser cette équipe qui s’est très bien adaptée à la D2 ACFF. Dison possède un bon mélange entre expérience et technique et a réalisé une belle saison. Lors du match aller, nous avions encaissé un but malheureux en toute fin de partie. Nous sommes motivés, d’autant que le match va nous permettre de saluer et mettre à l’honneur les différents joueurs qui vont nous quitter en fin de saison. "

Comme quoi, Hamoir réussi toujours à trouver des motivations là où d’autres seraient en roue libre. C’est sans doute ce qui fait le charme de ce club.

Arbitres : Kevin Desimpele, assisté de Dylan Henrot et Melissa Lejear.

HAMOIR : Raphaël Miceli dispose d’un noyau au complet pour cette rencontre.