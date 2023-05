En D2 ACFF, Solières abat sa dernière cartouche face à Namur : "Une descente ferait mal..."

"Sur mon CV, une descente ferait vraiment tâche. Je ne conçois pas l’idée d’une relégation." À quelques heures du match le plus important de la saison pour Solières, Curtis Kabeya ne tourne pas autour du pot. L’attaquant refuse l’idée d’une descente. Le maintien des Hutois s’annonce cependant très compliqué. Jette, premier non descendant, dispose d’un point supplémentaire que Solières. "La donne est très simple: il faut gagner et espérer un faux pas des Bruxellois", commente Curtis Kabeya. Chose qui, on vous l’avoue, s’annonce ardue face à une formation de Namur qui n’est plus qu’à nonante minutes d’une montée en Nationale 1. Et quand on sait en plus que les Merles restent sur douze buts marqués lors de leurs trois dernières rencontres, les chances de maintien se réduisent encore un peu plus.