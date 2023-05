Basket-ball (R1, play-off): Huy veut "marquer les esprits directement" face à Ciney

"Les filles sont très motivées. J’avais proposé de les laisser au repos lundi, elles ont préféré s’entraîner. Je leur ai proposé du repos mercredi pour aller voir la belle de l’autre série, elles ont préféré s’entraîner puis aller voir le match. Bref, tout le monde est concentré, le groupe est complet et impatient d’y être", résume un Mike Dekeyser qui connaît parfaitement l’adversaire.

Une équipe de Ciney qui aura l’avantage du terrain car classée juste devant au général.

"Les deux équipes ont des arguments et, surtout, un QI basket au-dessus de la norme pour ce niveau. La saison de Ciney a été complexe, avec des remous en interne. Mais depuis la remise en place, le groupe semble visiblement positif et réalise de belles choses. Cela a été une surprise de les voir à la belle en demi-finales mais elles méritent tout notre respect même si nous devons débuter la partie avec de grosses ambitions, confie le coach hutois. Ciney sera moins frais mentalement et physiquement que nous. On a vu des joueuses souffrir mercredi et on va tenter d’en profiter. Nous pouvons tourner à 10 alors qu’elles ne le font qu’à 7. Il faut tenter de les prendre à la gorge avec une pression constance car, sur jeu placé, elles peuvent nous faire mal. Maintenant, Baggio aura un avantage physique qu’il faudra exploiter d’autant que Bastin réussit aussi une dernière ligne droite incroyable. On a vraiment plusieurs filles en grande forme et nous ne sommes pas tributaires de certaines prestations individuelles. Il faut frapper fort lors de ce premier match pour prendre l’ascendant mental."

Fin de carrière pour Bertrand

Une finale qui aurait pu être le dernier rendez-vous de la carrière de Marie Bertrand. Mais la meneuse a dû arrêter sa saison directement par une blessure au genou. "Je continue évidemment à suivre les filles et j’ai prochainement un test important pour voir comment je récupère après l’opération et ces séances de kiné, dit-elle. Je ne recommencerais pas. Après 31 ans de basket et 25 ans d’équipe senior, c’est une sage décision. Ma vie de famille passe en priorité maintenant. Le suivi sportif de mes enfants aussi ! D’ailleurs, je ne saurais pas être présente à Ciney car mes enfants ont foot. Ciney a l’avantage du terrain et lors de nos confrontations directes. Mais on les a sorties en Coupe AWBB et nous n’avons rien à perdre. Nous ne sommes pas les favorites car nous sommes une équipe montante. Maintenant, dans la dynamique actuelle, on peut créer la belle surprise."