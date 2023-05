Basket-ball (Division 3): les adieux à la division pour Comblain

"Gagner la dernière rencontre!, lance un coach Humblet dont on connaît la mentalité de gagnant. C’est au moment de fermer le livre de la saison que l’on fait les vrais bilans. Pour moi, tous les matchs sont à gagner. 24 ou 25 victoires sur 26 c’est différent même si je sais que cela ne remet rien en cause. Maintenant, je ne changerai pas, si mon équipe monte sur le terrain, je veux qu’elle gagne et on donne tout pour tenter d’y arriver. C’est identique quand je me lance dans un jeu de société ou une partie de bowling."

Pourtant, pour cette ultime rencontre… le contexte est particulier. "Cela ne se présente effectivement pas bien pour de multiples raisons. Des absents, des obligations pour certains, des choix à faire pour d’autres… On n’ira clairement pas dans les meilleures conditions car la saison se tire et, mentalement, beaucoup sont déjà en vacances. Cela n’aura pas d’impact sur notre saison mais ce serait dommage de terminer sur un revers. Si je suis objectif, je dois reconnaître que je ne pense pas que nous allions réussir à aller chercher la victoire mais on va aller jouer, ce serait trop simple et surtout complètement irrespectueux de déclarer forfait", commente Ludovic Humblet.

Un discours clair mais qui piquera aussi sans doute l’orgueil de certains joueurs pour qui, chaque match est à gagner. Si le champion n’est pas dans les meilleures conditions pour aller chercher une 25e victoire, quand on est un compétiteur et qu’on monte sur le terrain, c’est pour gagner. Un point c’est tout. Et donc pourquoi ne pas afficher un 25 sur 26 final?