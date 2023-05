Tennis - La Nandrinoise Camille Garot brille lors des championnats AFT

Disputé durant une semaine, le centre provincial de la Sarte, à Huy, le tournoi a vu une régionale monter sur la première marche du podium. Camille Garot s’est imposée chez les filles de 15 ans. En finale, elle a disposé de Sofia Struvay en deux sets (6-4, 6-4). "Je suis très contente car la victoire était mon objectif, explique la B-15.1. Il y a deux ans, j’avais déjà remporté ce tournoi au Léopold. Cette fois-ci, j’ai négocié mes rencontres sans pression."

Affiliée au TC Condroz à Nandrin, Camille Garot s’entraîne d’arrache-pied chaque semaine. "Je m’entraîne presque tous les jours environ 1h30. Je rêve de devenir professionnelle et, pour l’instant tout va très bien, dit-elle. La suite ? J’ai encore quelques tournois en Belgique avant de peut-être partir à l’étranger et de participer à des tournois ITF pour engranger des points en vue du classement mondial chez les jeunes."

Depuis deux ans, Camille ne cesse en effet de progresser. "Elle a enfin pris conscience de ses qualités, explique Anthony Garot, son paternel et entraîneur. Les résultats commencent à suivre petit à petit et Camille est sur la pente ascendante. Il est néanmoins encore beaucoup trop tôt pour penser à devenir professionnelle. Il faut, dans un premier temps, emmagasiner pas mal d’expérience. Pour l’instant, nous ne sommes absolument pas dans une course aux résultats. Son récent titre à Huy ne va rien changer pour elle. Je veux d’abord que Camille s’amuse avant de penser à quoi que ce soit."

Un deuxième titre donc pour la Nandrinoise lors de ces championnats AFT qui démontre que la droitière a un très bel avenir devant elle.

Luca Brandoniso et Lena Mathieu battus en finale

Il n’y a pas que Camille Garot qui s’est distinguée, la semaine dernière, à Huy. Deux de nos régionaux sont parvenus à atteindre la finale. Ainsi, le Hannutois Luca Brandoniso a réalisé un superbe tournoi chez les garçons de 14 ans. Il s’est hissé jusqu’en finale où le B-2/6 s’est incliné en deux sets (6-0, 6-3) face à Louis Mouffe.

Chez les filles, dans la catégorie 12 ans, on épinglera également la belle prestation de Lena Mahieu. Classée 13.1, la fille de Christophe, a, elle aussi, échoué en finale. La tenniswomen affilée au club des Neufs Bonniers, à Tihange, s’est inclinée en deux sets (6-2, 6-3) contre Julie Piron.