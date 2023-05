Tennis de table: Remicourt et Donceel s'associent pour former le TT Étoile Donceel

Actifs depuis deux saisons dans les installations de Momalle, les pongistes remicourtois ont été contraints, cette année, de trouver un nouveau local à deux reprises. "On s’est donc dirigé vers Donceel et l’accueil fut chaleureux. Après quelques semaines de discussion, le comité en place nous a proposé de fusionner car le club allait sûrement arrêter, poursuit Manu Heusicom. De notre côté, c’est une aubaine car les installations sont excellentes. Tous les membres ont été accueillis à bras ouverts."

Une trentaine de joueurs

Le TT Étoile Donceel alignera ainsi plusieurs équipes, dont la première évoluera en deuxième provinciale. Une trentaine de joueurs devraient faire partie du matricule L275. "Si tout va bien, on alignera cinq équipes, dont deux joueront le vendredi soir. On n’a pas envie de grandir trop vite non plus. C’est un nouveau départ pour tout le monde et l’objectif est de garder cet aspect familial", commente Manu Heusicom.

À noter que le TT Étoile Donceel sera présidé par Didier Pirlet. Il pourra compter sur plusieurs bénévoles motivés pour faire grandir ce beau projet. Et ainsi redonner à Donceel ses lettres de noblesses. On se souvient que le club a, par le passé, goûté de nombreuses années à la Division d’Honneur avec des joueurs de renom comme le Jeneffois Florent Lamoque ou encore Pierre Pietroniro.