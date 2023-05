Rugby: Des Néo-Zélandais présents au stage du Hesby Rugby Huy : "On a découvert la culture maorie"

De quoi faire découvrir à des jeunes une culture qu’ils ne connaissent sans doute pas. "Nous sommes très contents de ce stage et de la participation puisqu’une soixantaine de jeunes âgés de 10 à 18 ans sont venus participer à ce stage de perfectionnement, sourit l’un des hommes forts du club. Vous savez, la culture maorie est unique et le rugby pratiqué en Nouvelle-Zélande est complètement différent du nôtre. Il est plus rapide, plus physique. Avoir donc des entraîneurs professionnels de ce pays est une aubaine pour le club et nous avons pu découvrir leur culture. Les jeunes ont pu découvrir les hakas traditionnels."

Et si la saison touche à sa fin, le club hutois ne semble pas vouloir s’arrêter. le samedi 20 mai, le club va organiser son "Tournoi de la Betterave", où plus de 500 personnes sont attendues sur place afin d’assister à l’un des plus gros tournois de jeunes de la saison.