Rallye - Podium 100% huy-waremmien sur le B-Short Rallye de la principauté

Ensuite, c’est un festival de scratches que s’est offert le Donceelois, reprenant le leadership dès la troisième spéciale et voyant ses adversaires s’éloigner au classement dans les suivantes. Il faudra attendre la huitième et dernière spéciale pour voir Julien Delleuse marquer son premier, et seul, meilleur temps de la journée. Ainsi, le pilote de la DS3 R3t s’impose sans difficultés. "Un très chouette week-end, une organisation géniale. On a été dans le coup dès la première, gênés dans la deuxième, mais on se rattrape ensuite. On a su rouler plein gaz toute la journée et c’est bien. On finit en tête à la fin, dans une auto qui a tourné comme une horloge, sachant que mon copilote n’avait jamais fait un mètre dans la voiture avec moi, c’est top. Que demander de plus ?"

Deuxième avec 35 secondes de retard, Geoffrey Godinas n’aurait sans doute pas résisté une spéciale de plus à Julien Delleuse, dans les temps du leader en fin de course, qui complète donc le podium avec 39 secondes de retard sur le vainqueur.

Victoire en historique pour Lamy

Une autre victoire huy-waremienne est à relever dans la région liégeoise. Le Mohatois Bernard Lamy s’est quant à lui imposé dans la catégorie historique, toujours au volant de sa fidèle Volvo 242. Leader dès la seconde spéciale, il se partageait les scratches avec le flandrien Filip Jacobs. Même s’il disposait déjà d’une bonne avance avant d’entamer le dernier chrono, Bernard Lamy profitera de soucis dans le chef de son adversaire pour s’imposer en force, avec près d’une minute et demie d’avance sur son plus proche poursuivant, Jurgen Lanotte, lui aussi flandrien.