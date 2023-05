Jogging (Challenge hesbignon): "La course aux châteaux" débarque ce samedi à Verlaine

Vendredi, un tournoi de net-beachvolley sera organisé dès 13 h, derrière le hall omnisports de Verlaine. Il sera suivi, dans le courant de la soirée, par les traditionnels mérites sportifs. Le lendemain, place aux différents joggings. "Comme d’habitude, il y a aura trois distances. Une pour les enfants de 1,3 km, une de 6,2 km et une autre de 10,2 km, précise Luc Larmuseau. Le parcours est le même que les années précédentes. On démarre du centre sportif avant de passer devant le terrain de football et d’arriver au château d’Oudoumont. Lors de l’arrivée, les joggeurs passent sur l’ancien chemin du tram avec deux petites montées."

Une édition qui pourrait s’avérer nettement plus folklorique puisque chaque participant est amené à se déguiser. "Il y aura un prix pour le meilleur déguisement, poursuit Luc Larmuseau. Avec cette nouveauté, on espère redynamiser la course. On a en tout cas tout mis en œuvre, au niveau promotionnel, avec plus de 400 flyers. L’année dernière, il y avait 320 participants lors des trois courses. Avec 400 joggeurs, on serait déjà hyper heureux." À noter qu’un concert est prévu après la course.

Avec le Commune Trophy

Autre événement devenu incontournable à Verlaine, le Commune Trophy, une compétition amicale mettant aux prises plusieurs communes de l’arrondissement autour de six épreuves sportives, se tiendra samedi après-midi, dès 15 h. "Là aussi, on invite les joggeurs à venir s’essayer à plusieurs disciplines comme le biathlon d’été, commente Luc Larmuseau. Cette discipline est une nouveauté assez spectaculaire. Il y a toujours une excellente ambiance qui règne durant ce week-end sportif."

Amateurs de sports, vous êtes prévenus !