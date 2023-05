"Même si, au départ, je m’étais engagé pour évoluer en P2A, je respecterai mes engagements. J’ai beaucoup de respect pour Éric Heine et le boulot qu’il effectue à Huccorgne. Je suis un compétiteur et on jouera le plus haut possible", explique l’intéressé. En voilà un beau renfort !