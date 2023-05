En effet, à l’initiative d’un groupe de joueurs composé de Lahaque, Rausin, Biersard, Doneux ainsi que l’entraîneur des gardiens et pour commémorer la mémoire du président Nicola Finocchio, Hamoir a pris l’initiative de mettre sur pied un tournoi de sixte pas comme les autres. Le défenseur hamoirien Jérôme Lahaque explique. “Lors du déplacement à Binche, l’idée a germé dans nos têtes. En plus d’un tournoi professionnel réservé aux joueurs de nationale, on organise un tournoi pour les vrais amateurs. Le gros plus est que nous avons pour la tombola, grâce à notre tissu de relations, réussi à avoir des prix dédicacés par des joueurs très connus et populaires comme Clinton Mata et Noa Lang de Bruges, Junior Edmilson ou encore Michy Batshuayi. Sans oublier non plus un séjour en chambres d’hôtes ou encore un cadeau de Marion Bartoli, l’ex-joueuse de tennis. Nous serons donc aussi sur le terrain et je pense que de nombreux joueurs régionaux comme ceux de Verlaine ou Warnant ont manifesté leur envie de participer”.

Les bénéfices générés par cet événement seront en partie reversés à la Fondation Léon Fredericq, chère au regretté président Nicola Finocchio.

À cette date, on compte déjà une vingtaine d’équipes inscrites pour ce tournoi qui se déroulera sur les deux terrains en herbe de Hamoir.

Évidemment, des bars à cocktail et autres, de la petite restauration, des châteaux gonflables et des animations sont prévues.

Bref, cette première en bordure du Néblon respirera fort la convivialité et le tout un chacun risque d’y trouver son compte.

Infos et inscriptions auprès de Philippe Jodogne (0477.32.35.17) ou par mail à l’adresse suivante : Jodognep@gmail.com

Le prize money pour le tournoi pro est de 400,00€ et 100,00€. Pour le tournoi amateur, le prize money s’élève à 100,00€