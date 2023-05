Football (D2 ACFF): Depuis 2004, Mike Sanglan entraîne à Solières : "Je crois bien sûr à un résultat positif contre Namur"

Face à l’Union Namur, Solières va jouer bien plus que le dernier match de son histoire, avant de devenir officiellement l’Union Hutoise. En effet, pour se maintenir en D2 ACFF et ainsi lancer une nouvelle histoire à cet échelon, les Soliérois devront au minimum faire un match nul. Et si la tâche s’annonce compliquée, un homme au club y croit encore : Mike Sanglan. Arrivé en 2004 chez les Rouges, l’entraineur des gardiens est le membre du staff avec la plus grande expérience au sein du club. Avec pour particularité d’avoir déjà entrainé en même temps que dans son club, des jeunes... du RFC Huy. L’occasion est donc belle pour l’un des symboles de cette fusion de donner son avis sur les prochains jours et semaines. "Je crois bien sûr à un résultat positif à Namur car tous les matches sont à jouer. a clé du match se situera au niveau de la gestion des émotions, dans ce contexte particulier de dernier match de saison et... de l’histoire du club. Après, le maintien en D2 tiendrait du miracle, vu tout ce qu’on a connu. "