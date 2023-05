Cyclisme - Juniors: La poisse pour Lemestrez et Daix à Liège-Bastogne-Liège

Le Tour d'Italie l'a bien rappelé cette semaine, les chutes en course peuvent survenir à tout moment. Que ce soit sur une épreuve de préparation ou sur un objectif. Et plusieurs juniors régionaux en ont fait les frais le week-end dernier, sur un rendez-vous prestigieux qui leur tenait à cœur. Juan Lemestrez ou Guillaume Daix sont tombés sur les routes de Liège-Bastogne-Liège des 17 et 18 ans. "La forme était bien présente, je me sentais super bien mais je n'ai pas eu de chance: c'est tombé devant moi au pied de la côte de Wanne, raconte Juan Lemestrez. Guillaume Daix est tombé avec moi. C'est dommage car j'étais assez bien placé. Je me suis retrouvé ensuite tout seul pour aborder la trilogie (NDLR : le célèbre enchaînement des montées Wanne-Haute Levée-Stockeu)."