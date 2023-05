Retour sur la saison d'Anthisnes: d'une 13e place à un tour final

"Rendre confiance aux joueurs"

Partir du plus bas pour pratiquement toucher les sommets fut un travail de longue haleine et le staff le reconnaît volontiers. "Au début nous avons beaucoup communiqué avec les joueurs en leur rendant cette confiance perdue, analyse Jérémy Kremer, l’entraîneur adjoint. Tout vient de ça. Notre leitmotiv fut de beaucoup parler avec eux et ça a porté ses fruits. En refédérant le groupe, ça a ressoudé les liens qui étaient présents en dehors du terrain mais pas assez sur la pelouse. Ils ont été à l’écoute et ont compris là où on voulait en venir. Grâce à cela, tout l’effectif s’est remis dans une forme de compétitivité, ce qui nous a permis de parvenir à ce tour final. Malheureusement, nous sommes tombés sur plus forts aujourd’hui et il faut savoir le reconnaître."

Un challenge signé des mains et du cerveau d’Alex Liebens. "Au départ, c’est ce qui me plaisait dans ce projet, souligne l’entraîneur principal. Je peux dire fièrement que nous avons atteint notre objectif. Je suis très satisfait d’où nous en sommes par rapport à notre position de départ et vers où nous allons."

La saison prochaine est déjà lancée et les transferts réalisés. "Je compte prendre des matchs amicaux dans les semaines à venir pour déjà savoir ce qu’il en est, conclut l’ancien orétois. Tout cela avec le nouveau groupe. " Anthisnes est en tout cas tourné vers son prochain exercice.