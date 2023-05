La Bebeto Cup, un tournoi de sixte en hommage au Hutois Sernane Segniagbeto

Concrètement, 24 équipes de 5 joueurs plus un gardien sont attendues. Il reste quelques places d’ailleurs mais l’événement affichera complet. À la clé, 2000€ à gagner pour le vainqueur. Des grands noms du football national, comme le Donceelois Martin Wasinski, joueur de Charleroi, sont attendus sur le ground. C’est au Legrand à Tihange, dans les installations du RFC Huy, que les choses se passeront avec des équipements de couleur différente pour chaque équipe. On attend beaucoup de monde sur place. "Sernane était très apprécié, rappellent ses trois amis. On a donc eu assez vite des inscriptions et aussi des tas de gens qui nous ont assuré vouloir passer. Si le temps est de la partie, on devrait passer un chouette moment. C’est la première édition. Donc, il faut penser à pas mal de choses. On est en pleine phase de rodage là, mais à l’avenir, on veut devenir le sixte de référence dans la région, un événement incontournable en cette fin de saison. "

Des sourires à la pelle

Toute personne qui a connu Sernane a un souvenir à partager avec lui. Ses trois amis en ont un lié à un sixte forcément. "Il y a quelques années, je prends part avec lui au sixte de Fize, se souvient Kevin Heudens. Sernane avait dû nous quitter plus tôt car il avait une obligation liée au futsal. En partant, pour rigoler, il me dit: ‘ Je sens que tu vas te refaire les ligaments croisés’ et, en demi-finale, alors qu’il n’était plus là, je me les brise à nouveau. Il était triste et désolé pour moi après. Mais c’était lui, ça… (rires). " Souvenir de sixte aussi pour Jimmy Cwynar, cette fois à Tubize. "C’était un gros tournoi de sixte avec 1500€ à gagner, se souvient le défenseur de Hannut. On s’était embrouillé lui et moi, la seule fois de notre vie d’ailleurs. Il avait râlé parce que j’avais été dégueulasse en demi-finale. Et il avait raison. C’est marrant parce que d’habitude, c’est moi qui le secouais. Et, là, c’était lui. Je ne risque pas de l’oublier (rires)."

Souvenir de sixte aussi pour Florian Gendebien, le meilleur ami de Sernane. "C’était à Wiltz, rembobine le joueur du RFC Liège. On avait fait une équipe à trois à peine et on pensait qu’on allait se faire exploser. On était tous très jeunes et il y avait un beau 1500€ à gagner. En face, il y avait des Mpoku, etc. J’avais 16 ans et on avait gagné le tournoi à notre grande surprise. Et Sernane avait tout fait pour que je marque un maximum de buts et me permettre de finir meilleur buteur. Avec ses gestes techniques qui rendaient les autres fous (rires)."

Des surprises en vue

Des surprises sont évidemment prévues au Legrand même si toutes ne sont pas encore finalisées. "On aimerait avoir une star que Sernane aimait mais c’est compliqué", commente Kevin Heudens. "Oui parce que souvent, à cette époque de la saison, soit les professionnels n’ont pas fini, soit ils sont déjà en vacances avant que ça ne recommence", explique Florian Gendebien. "Mais on fait le maximum pour surprendre tout le monde, ponctue Jimmy Cwynar. On veut qu’on en parle de ce sixte qu’on a mis sur pied avec la famille." Une famille qui, le 27 mai prochain, aura plus qu’une pensée pour sa pépite disparue bien trop tôt. "Cela va être émouvant, mais on veut aussi donner de l’émotion comme son foot en procurait " assurent les trois amis de Bebeto, qui manque à tout le monde.

Un maillot de Sambi-Lokonga et d’Omeonga à gagner

Si on ne va pas dévoiler toutes les surprises, une certitude est cependant acquise : il y aura de belles vareuses à gagner dans le cadre de la première Bebeto Cup. Avec le concours de Junior Frantim, deux liquettes de deux superbes joueurs seront à gagner : celle du Gunners Albert Sambi-Lokonga et du joueur du club écossais de Livingston Stéphane Omeonga. «On va voir comment les faire gagner, mais du genre on va organiser une activité pendant la pause de midi pour attribuer ces deux beaux lots, narre Kevin Heudens. Et on espère en avoir encore d’autres d’ici là…» Les petits plats dans les grands qu’on vous disait…