Jean-François Nossin, le coach de Marchin, donne de ses nouvelles après son malaise: "Je serai là contre Oneux"

D’un point de vue santé, des séquelles sont-elles à noter ? "J’ai une grosse douleur au coude, souffle celui qui a été remplacé dimanche par Max Paye. Et ne parlons même pas de la hanche. J’ai dû bien chuter…"

Place désormais à la rencontre face à Oneux que le nouvel entraîneur marchinois attend avec impatience. Après une montée avec Oleye l’an dernier, via le tour final, le sort des Marchinois sera-t-il identique ? La poisse des dernières semaines de Nossin se transformera-elle en grand bonheur ? C’est tout le mal qu’on souhaite pour un groupe qui ne doit plus stagner en P4 et un coach qui a de l’ambition.