Football (P4A, tour final): Amaury Hauteclair, le joker de luxe faimois

Heureusement pour les Étoilés, Amaury Hauteclair a rapidement retrouvé ses marques. Dimanche, face à Haneffe, il a d’ailleurs retrouvé le chemin des filets. "J’avais vraiment à cœur d’aider cette équipe. Je côtoie certains jeunes dans l’équipe depuis de nombreuses années, ils méritent de rejoindre la P3, poursuit le Faimois. C e premier but me fait évidemment très plaisir d’autant qu’il est décisif. Étant donné que je ne suis pas parvenu à sauver la P1, j’aimerais faire monter la P4 et ainsi quitter Faimes par la grande porte."

Pour ce faire, il faudra d’abord battre Limont dimanche prochain. "Ce ne sera pas évident. Les Limontois sont expérimentés et je sais qu’ils vont venir le couteau entre les dents. On ne devra rien lâcher et se battre sur chaque duel pour espérer l’emporter", analyse l’attaquant qui apportera toute son expertise dans un tour final qu’il a déjà joué à maintes reprises.