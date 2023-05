Waremme : Lemire absent

Les Wawas seront un poil décimés pour recevoir l’Union Saint-Gilleoise B, dimanche. "On attend toujours le retour de Max Julin", explique Henri Verjans. Autre point noir puisque Florian Lemire est en vacances. "Il sera remplacé par le gardien de la P2, Amaury Vandevenne. J’ai entièrement confiance en lui, poursuit le mentor waremmien. J’espère qu’on prendra un maximum de plaisir pour notre dernier match dans cette division."

Stockay : quatre absents

Les Stockalis se rendront à Seraing B sans Rayane, Niankou (suspendus) et Eryilmaz (vacances). De son côté, Nezer est blessé. "Malheureusement, il souffre d’une entorse du ligament interne du genou", peste Manu Valoir, le mentor de Stockay.

Warnant : RAS

Les Verts se déplaceront à Rebecq au grand complet. "Tout le monde est sélectionnable", note Stéphane Jaspart. A noter que pour l’occasion, le club a décidé d’offrir le déplacement en car aux supporters.

Verlaine : deux suspendus

Semaine évidemment agitée chez les Taureaux, après l’annonce du départ de Marc Segatto. Des Taureaux qui voudront, on s’en doute, offrir une dernière victoire à leur coach emblématique. Pour aller à Binche, les Verlainois devront évoluer sans Debra er Dengis, suspendus. Reciputi et Van Hove sont, eux, toujours blessés.

Hamoir : tout le monde est là

Pour aller à Dison, Raphaël Miceli pour disposer de son noyau en entier.

Solières : deux retours

Alors que Solières abat sa dernière carte en vue du maintien, dimanche, sur la pelouse de Namur, la bande à Pascal Bairamjan pourra compter sur deux joueurs supplémentaires par rapport à la semaine passée. "Robin Bartholomé et Fatah Benchikha seront bien présents, c’est une bonne nouvelle, confie David Pauly. Le reste du noyau est sélectionnable, hormis Verbist qui est toujours blessé."

Provinciale 1

Geer : Vigil Bajo de retour

Bonne nouvelle pour les Geerois qui recevront Hannut dans le cadre de la finale du tour final de P1 liégeoise. Une rencontre qui va, on s’en doute, rassembler pas mal de monde. "Les préparatifs vont bon train, se réjouit Nicolas Henkinet qui acte le retour de Vigil Bajo. L’ensemble du noyau sera donc présent. C’est une excellence chose pour cette fête du football provincial."

Hannut : toujours deux blessés

Quelques jours avant d’affronter Geer au tour final, les Hannutois sont en pleine forme. "On s’est très bien entraîné mardi et l’ambiance est au beau fixe. Je sens que tout le monde est motivé, se réjouit Marco Crotteux. "Seuls Proix et Spadaro sont toujours blessés."