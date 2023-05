Contacté par Verlaine, Jonathan Legear ne ferme pas la porte : "Mais Visé reste ma priorité"

Actif en Nationale 1 du côté de Visé depuis 2020, l’ancien joueur du Standard et d’Anderlecht a été approché par Verlaine, en D2 ACFF. "Oui, c’est vrai, explique l’ailier de 36 ans. Le club n’est pas loin de chez moi (NDLR : il habite à Verlaine) et j’ai toujours dit, un jour, que je travaillerai avec Mario Franchi, qui est un ami. J’aurais d’ailleurs pu m’engager avec Seraing quand il était toujours président là-bas. Pour l’instant, je veux d’abord me concentrer sur Visé. J’aimerais intégrer le staff la saison prochaine et c’est ma priorité. L’idée de jouer encore une ou deux années(s) dans une division inférieure me plaît mais rien n’est encore fait car pas mal de choses peuvent encore évoluer à Visé. Joueur-entraineur ? Non, ça, c’est impossible. Je suis quelqu’un de perfectionniste et je ne veux pas endosser deux rôles."

Ce week-end, l’emblématique coach des Taureaux, Marc Segatto a été licencié en vue de la saison prochaine. Pour rappel, lundi, Mario Franchi avait indiqué dans nos colonnes "qu’il y aura sans doute deux gros joueurs qui vont débarquer." L’arrivée de Jonathan Legear est loin d’être officialisée mais le Verlainois ne ferme en tout cas pas la porte.