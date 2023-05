Les U13 de Wanze/B-O s’offrent la WM Youth Cup Gold

Chez les jeunes, la grande fête du football se déroulait ce dimanche à Nijlen, dans la province d’Anvers. Après de longues périodes de qualification intraprovinciale, WM Youth Cup Gold faisait les yeux doux aux meilleures équipes de jeunes de toute la Belgique. Et à ce petit jeu, c’est sans aucun doute Wanze/Bas-Oha qui s’en est sorti avec la plus belles des mentions. En effet, les Mosans ont pu envoyer pas moins de quatre équipes (U9, U10, U13 et U15) disputer ce que beaucoup considèrent comme le Saint Graal dans les catégories d’âges. Avec un succès historique pour le club puisqu’en plus d’une médaille d’argent, les U13, entraîné par un certain Olivier Parmentier, ont tout simplement arraché la victoire finale. De quoi rendre fier le futur entraîneur de la P3. "C’était notre grand objectif de la saison, sourit l’ancien médian. Les joueurs s’étaient imaginé soulever le trophée et personnellement, j’en avais très envie aussi. Notre première rencontre face à Dessel est sans doute le tournant de notre tournoi car nous réussissons à partager face, sans doute, au meilleur des adversaires. L’équipe a fait preuve d’un mental d’acier, ils ont montré qu’ils avaient le plus d’envie à gagner le tournoi."