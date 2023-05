Football (P3A) - Sébastien Pasquiers : "Nous pouvons être fiers de notre saison"

L’heure est donc déjà au bilan pour l’équipe qui a terminé à la deuxième place au classement général, un an seulement après sa promotion de P4 en P3.

Pour l’occasion, Sébastien Pasquiers et Quentin Piette ont pris le temps de décrypter leur saison. Si le premier vient de conclure sa première campagne sous les couleurs stratoises, le second a disputé sa dernière rencontre avant son départ du côté de Templiers-Nandrin. "Je pense que l’on peut se mettre un 8.5/10 pour l’ensemble de la saison, souligne le gardien. Beaucoup de personnes ne nous voyaient pas dans le tour final, ni même d’ailleurs dans le top 10. Nous nous sommes bien défendus malgré quelques soucis de groupe. Au final, je suis un peu triste de partir sur cette rencontre car nous aurions sans doute pu faire mieux et nous encaissons finalement sur une bête erreur de marquage. Il y a certes de la chance, mais nous devions être plus attentifs. "

De son côté, Sébastien Pasquiers semble s’être parfaitement adapté à son nouveau club. Après plus de 17 saisons du côté de Wanze/Bas-Oha, le défenseur né en 1999 a fait une belle saison et a pu goûter aux joies du sommet de la troisième provinciale. " Je suis encore plus positif que Quentin par rapport à la note. Je n’avais personnellement jamais eu la chance de jouer le top en troisième provinciale et c’est tout simplement incroyable d’être dans un groupe de compétiteurs et de gagnants pareils. C’est vrai que ça nous a parfois fait défaut mais au final, on ne termine que derrière Thisnes qui est sans doute l’un des plus beaux champions de ces vingt dernières années. Nous ne devons pas avoir de regret sur cette défaite car tous les faits de jeu ont été en notre défaveur. Nous nous sommes donnés à 100%, nous devons juste être fiers de notre saison et de ce que l’on a produit" conclut le défenseur central qui sait qu’avec les transferts qui arrivent, son équipe aura sans doute une autre étiquette à aborder en début d’une saison 2023-2024 qui donne déjà envie d’y être afin de redécouvrir ce groupe ô combien râleur, mais talentueux à souhaits.