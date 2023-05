Football (P3A) - Preud’Homme: "La saison d’Oleye est totalement réussie"

L’occasion, donc, pour l’un des leaders techniques de l’équipe, Fabian Preud’Homme, de revenir sur cette saison. "Quand on sait que l’objectif principal était de se maintenir, on peut facilement dire que la saison d’Oleye est totalement réussie. Nous avons rapidement enchaîné des belles performances, au point de faire une série de victoires complètement folle. Notre force ? L’ambiance. Je l’ai plusieurs fois répété mais j’ai l’impression que l’on s’est encore mieux amusé cette saison que lors de la dernière où nous avions pourtant été champions. "

Pour le joueur, plusieurs personnes sont à mettre en avant, en particulier Alex Chasseur. "C’est notre capitaine et une fois que Jean-François Nossin nous a tristement abandonnés, il l’a remplacé de pied levé avec le succès escompté. Il faut remercier cet homme, tout comme mettre en avant les prestations de Jaco, Devalet et Pirlet, ainsi évidemment que notre buteur Perna qui a planté plus de trente roses alors qu’il n’a pas fait une saison complète."

Désormais, l’heure est au repos après cette saison éreintante. Mais nul doute que l’appétit vient en mangeant et qu’après avoir goûté à l’apéro, les Oleyens veulent désormais le repas en entier. "Je pense que si les transferts et l’entraîneur s’adaptent bien, nous pourrons jouer à nouveau le tour final" analyse pour conclure l’une des plus belles frappes de loin de notre arrondissement.