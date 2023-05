Football (P3A): le capitaine de Crisnée Stéphane Willems met un terme à sa carrière

On le pensait éternel et pourtant, à 42 ans, Stéphane Willems a décidé de prendre sa retraite footballistique. Le serial buteur de P2 il y a de ça quelques années déjà, toujours actif en troisième provinciale du côté de Crisnée, a décidé d’arrêter le football pour des motifs personnels, mais pas que. Avec un genou fatigué et un rythme de vie soutenu, l’heure est donc désormais au repos pour celui qui s’était encore montré décisif lors du tour final la saison dernière et qui arborait fièrement le brassard de capitaine cette saison. "Ma décision est prise et définitive, souligne l’attaquant, reconverti comme milieu de terrain. Je n’ai plus le temps pour m’entraîner et j’arrête donc sans regret. La saison dernière, nous avions surfé sur la vague du tour final et je m’étais relancé pour une dernière saison mais ici, j’ai eu plusieurs signaux qui m’ont montré qu’il était temps de tout stopper. Je ne compte pas revenir dans le coaching, éventuellement intégrer un staff dans le futur mais pour le moment, je suis loin de tout ça. "