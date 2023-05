Basket-ball: Remy Collard va quitter Comblain après sept saisons: "J'ai grandi grâce au club"

Un joueur qui a marqué l’histoire des champions avec un style particulier et une abnégation sans faille depuis qu’il est passé au poste 4. "Cela n’avait jamais été ma place auparavant. Je n’ai pas eu le choix avec les différentes blessures lors de la saison avec Mike Bodson. Ce poste est resté avec les années et, c’est clair que ce n’était pas spécialement mon choix mais il faut pouvoir se mettre au service de l’équipe avant de penser à soi, non ? C’est exactement ce que j’ai fait durant toutes ces années à Comblain, confie l’intéressé. Il m’a fallu du temps de m’y habituer et je sais que ce n’est toujours pas ma vraie position à l’heure actuelle. Cette année en particulier n’a pas été facile étant donné que je me suis retrouvé derrière Clément Matisse, un jeune talent exceptionnel et bien trop fort pour la division surtout à ce poste 4."

L’année prochaine, ce sera un retour à la maison. "Ninane était un choix naturel puisque j’y ai également passé 7 saisons, me permettant d’évoluer dans ma jeunesse et de passer des moments exceptionnels (NDLR : monter de P3 en R2, la montée de D3 en D2, le gain du championnat des cadets régionaux, la coupe AWBB ou encore le championnat de Belgique). Un club qui est beaucoup plus près de chez moi qui est dans une division que j’adore. Cependant, je tenais à remercier Comblain pour tout ce qu’ils ont pu m’apporter au niveau basket mais également au niveau de l’extra basket. Je suis arrivé à Comblain comme un gamin et j’en suis sorti grandi et avec des valeurs que je n’avais pas en arrivant", termine Remy Collard.