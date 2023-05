Basket-ball (R1): les Hutoises attendent maintenant leur adversaire pour la finale des play-off

"J’avoue que cette fin de saison est un peu nostalgique pour moi puisque ce sont mes derniers sous la vareuse de Huy avant de partir à Alleur. Au regard de la saison et de cette demi-finale, nous pouvons être fières d’être arrivées à cette ultime étape alors que nous venons de monter de R2. Ces deux premiers matchs ont été très positifs mais le plus compliqué reste vraiment à venir", dit-elle.

Et ce n’est pas Laura de Carvalho, très convaincante à la mène, qui va penser différemment. "Nous devons être très heureuses de notre parcours. L’objectif de début de saison est clairement dépassé et, pour ma première saison en R1, c’est une première expérience de pouvoir vivre les play-off et d’avoir vécu cette saison dans le top du classement avec des joueuses expérimentées."

Des novices très positives dans le sillage d’une Crelot rayonnante.

"Notre équipe est vraiment montée en puissance au fil des semaines. On a réussi à trouver un bel équilibre entre joueuses d’expérience et jeunes, entre jeu intérieur et extérieur, entre jeu rapide et posé. Je pense qu’on sait jouer intelligemment et s’adapter aux différents adversaires. Me concernant, j’ai pendant un bon moment, pensé que c’était ma dernière saison. Puis Lara Gaspar a voulu en faire un derrière avec moi, confie Nina Crelot. Depuis, j’ai retrouvé un regain d’énergie et de motivation pour terminer cette saison en beauté. Je pense que Ciney devrait gagner chez elles. Mais je n’y mettrais pas ma main à couper quand même. Quelle que soit l’équipe contre qui nous jouerons, on aura un match en moins dans les jambes, on devra les faire courir."

Pas de préférence non plus pour Hélène Bastin. "Les deux équipes nous ont mises en difficulté en championnat. Il va donc falloir être concentrées et se battre pour décrocher le titre."